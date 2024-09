RMF FM i RMF MAXX razem przeciwko Wielkiej Wodzie! Ruszamy z pomocą

RMF FM i RMF MAXX jadą do was z pomocą! Mamy tysiące zestawów łopat i szczot do czyszczenia ulic, dróg i posesji, na których zalega błoto, muł i pozostałości po powodzi. Rozdamy je i pomożemy wam! Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się i działania dla najbardziej potrzebujących.

RMF FM razem przeciwko Wielkiej Wodzie! fot. Mateusz Chłystun, RMF FM