1 października w specjalnym paśmie przez całą godzinę gramy tylko po polsku! Po raz szósty bierzemy udział w kampanii Dzień Polskiej Muzyki, która ma na celu promocję twórczości rodzimych artystów oraz wsparcie naszego rynku muzycznego! Będziecie słuchać z nami? Startujemy o 10:00!

W RMF FM każdego dnia pokazujemy, że muzyka to nasza pasja. Dzień Polskiej Muzyki to dla nas szczególna okazja, by jeszcze mocniej podkreślić rolę, jaką polska muzyka odgrywa w naszym życiu i pracy. Zapraszamy was do wspólnego świętowania – niech ten dzień będzie pełen muzycznych emocji, odkryć i wzruszeń. Tworzymy przestrzeń, w której polska muzyka może rozbrzmiewać głośniej i dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.

1 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich miłośników polskiej muzyki. W RMF FM od sześciu lat celebrujemy Dzień Polskiej Muzyki - kampanię społeczną, która ma na celu podkreślenie znaczenia rodzimej sceny muzycznej w naszym życiu. Dzięki niej przypominamy sobie, jak bogata i różnorodna jest polska muzyka oraz jak ważne jest wspieranie lokalnych artystów.

Polska muzyka na pierwszym planie

Dzień Polskiej Muzyki to inicjatywa, która z roku na rok zyskuje na sile i popularności. W RMF FM już po raz szósty zapewniamy słuchaczom możliwość zanurzenia się w świat polskiej muzyki. Tego dnia nasza antena wypełniona jest utworami polskich wykonawców, od klasycznych hitów, po najnowsze propozycje.

Symboliczna godzina z polską muzyką

Kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Polskiej Muzyki jest symboliczna godzina, w której na antenach ponad 100 stacji radiowych i telewizyjnych w całej Polsce (i nie tylko!) można usłyszeć wyłącznie polskie utwory. W RMF FM to wyjątkowe 60 minut rozpoczynamy o godzinie 10:00, celebrując jedność i wsparcie dla polskiej sceny muzycznej. To moment, który co roku łączy fanów muzyki w całym kraju i za granicą, przypominając o sile i pięknie polskiej twórczości.

Wzrost zainteresowania polską muzyką

Kampania Dzień Polskiej Muzyki ma również edukacyjny i promocyjny. Przyczynia się do wzrostu zainteresowania polską muzyką, co ma bezpośredni wpływ na rozwój całej branży muzycznej w Polsce. Dane pokazują, że polski rynek muzyczny rozwija się w imponującym tempie, wyprzedzając średnią globalną. W ostatnich latach notujemy rekordowe wzrosty w konsumpcji muzyki – od wizyt na koncertach, przez zakup płyt, po słuchanie muzyki w streamingu i na falach radiowych. To wszystko sprawia, że Polska awansuje na liście największych rynków muzycznych świata, co jest powodem do dumy i motywacją do dalszego działania.

