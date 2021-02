Monika powiedziała "tak" w finale akcji "Podniebne zaręczyny z RMF FM"! Zobacz zdjęcia z tego niezwykłego lotu balonem

Właśnie trwa najpiękniejszy walentynkowy poranek na świecie dla Rafała i Moniki! Zakochana para wzięła udział w naszej akcji "Podniebne zaręczyny z RMF FM" i wybrała się na wyjątkowy przelot balonem nad Tatrami! Monika powiedziała "tak" i na ziemi wylądowała już jako narzeczona Rafała! Zobacz zdjęcia z tych romantycznych podniebnych chwil.

Walentynki to wyjątkowy dzień dla wszystkich zakochanych, jednak Monika i Rafał mają od dzisiaj dodatkowe powody, aby ciepło wspominać 14 lutego. To właśnie dziś Rafał poprosił Monikę o rękę podczas podróży balonem nad Tatrami w finale akcji "Podniebne zaręczyny z RMF FM". Monika powiedziała "tak" i na ziemi wylądowała jako świeżo upieczona narzeczona Rafała! Zobaczcie zdjęcia z tego najromantyczniejszego poranka na świecie!

Jestem zszokowana, ale pozytywnie oczywiście. Do końca wszystko było utrzymane w tajemnicy. Coś podejrzewałam, ale tego finalnego zapytania nie, także naprawdę troszkę mowę mi odjęło, ale jestem przeszczęśliwa - powiedziała Monika Powiedziała "tak", bardzo się cieszę - powiedział szczęśliwy Rafał

Niezwykła niespodzianka Rafała

Rafał postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zgłosić się do naszej akcji "Podniebne zaręczyny z RMF FM". Jury wybrało właśnie jego zgłoszenie. Rafał zdradził w nim, że planował poprosić Monikę o rękę na jednym z tatrzańskich szlaków, jednak to nasza akcja może sprawić, że ten dzień będzie jeszcze bardziej wyjątkowy! Postanowił, że będzie to niespodzianka, a Monika o podniebnym poranku dowie się tuż przed startem!