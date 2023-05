Tajemnicza szafa RMF FM w jednej z krakowskich kawiarni. Spotkajmy się w Dzień Dziecka!

Tajemnicza szafa RMF FM już wkrótce przeniesie wszystkich chętnych w magiczne miejsce wypełnione uśmiechami i słodyczami! W Dzień Dziecka spotkajmy się w Krakowie. Zapraszamy Was do wyjątkowego miejsca na Rynku Podgórskim.

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, niedaleko Wisły i Wawelu znajdował się pewien uroczy placyk. Okoliczni mieszkańcy nazywali go Rynkiem Podgórskim, ale nie wszyscy byli świadomi, że od czasu do czasu dzieją się tam cuda! Tylko wtajemniczeni wiedzieli, że 1 czerwca pod numerem 4/3 otwierają się drzwi do bajkowego świata! Przez magiczną szafę można wejść do niezwykłej krainy pełnej słodyczy i uśmiechów. Magia zaczyna działać w południe w Dniu Dziecka!

Spotkajmy się na Rynku Podgórskim w Krakowie!

Zapraszamy wszystkie dzieci - małe i duże - do wspólnej zabawy! Spotkajmy się 1 czerwca w Krakowie na Rynku Podgórskim 4/3. Nasze magiczne przejście działa od 12:00 do 14:00. A czekać tam na Was będą Maciej Rybak i Paweł Jawor z masą słodyczy, uśmiechami i wspaniałymi humorami!