Fajny Żółty Kamper RMF rusza w majówkową trasę. Jedziemy do Was!

W majówkę chcemy się spotkać z Wami - najlepszymi słuchaczami pod słońcem! Tym razem to Wy zdecydujecie, gdzie przyjedziemy i co będziemy razem robić. Wspólny grill, meczyk piłki nożnej, minikoncert przy ognisku, czy może - po prostu - rozmowa przy kawie - wybór należy do Was! Fajny Żółty Kamper rusza w trasę już 30 kwietnia.