Patrick Kearney. Historia jednego z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii USA

PATRICK KEARNEY - Trash Bag Killer Mellem ar 1962 og 1977 draebte Patrick Kearney mindst 25 drenge og maend, for hvilket han i dag fortsat sidder faengslet for og vil g?re resten af hans dage. Han dumpede ligdelene i affaldsposer rundt omkring i Californien ved lossepladser, kl?fter og langs motorveje, hvilket var arsagen til at han fik navnene The Trash Bag Killer og The Freeway Killer. ???????????????????? Du kan finde indlaegget under Seriemordere / #patrickkearney #thetrashbagkiller #thefreewaykiller #seriemorder #menneskerderdraeber #truecrime